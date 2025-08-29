Reprodução Momento da confusão, registrado por câmera de segurança

Um médico legista da Polícia Técnico-Científica de São Paulo sacou uma arma durante uma discussão em uma reunião de condomínio e assustou os presentes.

O fato, registrado por uma câmera de segurança, aconteceu na última segunda-feira (25), no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Assista.







A imagem mostra o momento da discussão e como os demais moradores conseguirem dispersar a confusão.

O policial está nos fundos da sala e começa a discutir com alguém que fala à frente da reunião. Em certo momento, ele se levanta e o homem começa a ir em sua direção, mas é contido por outros condôminos.



É quando o médico legista saca uma arma que carregava na cintura.

Algumas pessoas o cercam e, conversando, retiram o médico da sala.

Ninguém ficou ferido.



Em nota encaminhada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que policiais militares e a Corregedoria foram acionados e o agente entregou a arma voluntariamente para apreensão.





Afirmou ainda que o caso foi apurado pela Corregedoria da Polícia Civil e encaminhado à Justiça, por meio de um Termo Circunstanciado de constrangimento ilegal majorado.



"Testemunhas foram ouvidas, exames periciais solicitados e o procedimento seguiu os trâmites legais" , declara a SSP, por meio de nota.

