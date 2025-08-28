Divulgação Mulher é presa após golpe de "falso aluguel"

Uma mulher de 37 anos foi presa na terça-feira (26) em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, acusada de integrar uma quadrilha especializada no golpe do falso aluguel no estado e também na Baixada Santista, em São Paulo.

Identificada como Daniela de Aguiar Nossa, a suspeita já havia sido investigada anteriormente pelo mesmo crime. De acordo com as apurações, ela publicava anúncios falsos de apartamentos de temporada em plataformas digitais, com fotos de imóveis bem localizados, próximos à praia e oferecidos a preços atrativos, principalmente em Copacabana e em Santos (SP).

As vítimas, em sua maioria turistas, realizavam o pagamento antecipado via Pix ou transferência bancária. Ao chegarem aos endereços, descobriam que não havia reserva nem apartamento disponível.

Uma das ocorrências, registrada em maio, envolveu um homem que pagou R$ 1.500 pelo aluguel de um imóvel em Santos. Após a transferência, ele voltou ao prédio para pegar as chaves, mas foi informado pelo porteiro de que o local nunca esteve disponível para aluguel.

A investigação começou no 2º Distrito Policial de Santos e contou com apoio da 12ª DP (Copacabana), que já monitorava o grupo havia três meses, após a denúncia de pelo menos três vítimas. Segundo a polícia, a quadrilha também atuava em Natal e Manaus, onde estavam registradas algumas das contas bancárias usadas para receber os valores.

Na casa de Daniela, os agentes apreenderam telefones, computadores e documentos.