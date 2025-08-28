Reprodução/redes sociais Moradias sobre palafitas foram atingidas pelas chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quinta-feira (28), uma comunidade localizada na Rua Caminho São Sebastião, nº 103, no bairro Rádio Clube, em Santos. É o segundo incêndio, neste mês, na mesma comunidade.

A informação é da Defesa Civil do Estado, que está no local prestando apoio humanitário às famílias atingidas.



De acordo com informações preliminares, o incêndio começou por volta das 13h40 e atingiu cerca de 50 moradias que ficam sobre palafitas.

Até o momento, não há registro de vítimas.



A ocorrência permanece em andamento, segundo a Defesa Civil, e está sendo acompanhada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do órgão, que já deslocou equipes ao local.



A ajuda humanitária também está sendo organizada e será encaminhada ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atender os moradores impactados.







Viaturas do 6º Grupamento de Bombeiros (GB) já estão atuando no combate ao fogo.



Este é o segundo grande incêndio registrado na mesma comunidade neste mês.



No dia 1º de agosto, uma idosa acabou morrendo, quando o fogo de grandes proporções destruiu cerca de 100 moradias construídas sobre palafitas na região do Duque da Vila Gilda.



*Reportagem em atualização