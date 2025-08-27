Reprodução Há risco de queda de árvores

O Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet) emitiu alerta, nesta quarta-feira (27), para risco de temporais com granizo em área do território paulista que inclui a Região Metropolitana da capital.

O alerta amarelo, que significa perigo potencial, vale de quarta até a madrugada de quinta-feira (28).



Na área que pode ser atingida, estão também a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, parte da Baixada Santista, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas.



Além do território paulista, o alerta inclui também regiões do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, Sul Fluminense e região metropolitana do Rio de Janeiro.



Orientações



Ainda de acordo com o Inmet, as tempestades podem incluir acumulado de chuva de 20, 30 ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.



Há possibilidade, com baixo risco, de corte de energia elétrica e estragos em plantações, além de queda de galhos de árvores e de alagamentos.







O alerta do Inmet também orienta a população a, em casos de rajadas de vento, não buscar abrigo sob árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Também não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil(telefone 199) e o Corpo de Bombeiros(telefone 193).

