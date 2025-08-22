Erlon Rodrigues/PC-AM Polícia apreende adolescente acusada de participar da morte da mãe.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu uma adolescente de 12 anos, suspeita de envolvimento no assassinato da própria mãe. Um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (21), suspeito de cometer o crime.

Francisca Alves Praia, de 48 anos, foi morta a facadas no último domingo (17), em Manaus. Ela tinha uma perna amputada em consequência da diabetes, o que impossibilitou sua defesa.

Segundo informações do delegado Adanor Porto, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ao Portal iG, as investigações tiveram início quando o corpo da vítima foi encontrado no interior de sua própria residência, cerca de 12 horas após o crime.

“Na noite de domingo, a mulher foi encontrada morta em sua residência, e sem roupas. Além disso, a casa estava com vários objetos revirados, o que nos levou a apurar, inicialmente, a possibilidade de latrocínio e abuso sexual, que segue em investigação. O caso foi denunciado pela filha mais velha de Francisca, de 18 anos."

Ainda de acordo com o delegado, com o avançar das investigações, a equipe policial conseguiu identificar o suspeito do homicídio, que é vizinho da vítima. A polícia entrou com o pedido de prisão temporária do homem, que foi cumprido na quinta-feira (21).





Em depoimento, o homem afirmou ter agido a mando da filha da mulher, de 12 anos, com quem ele mantinha um relacionamento. O suspeito relatou ainda que, na madrugada do crime, estava ingerindo bebidas alcoólicas, quando a adolescente pediu que ele matasse a mãe devido à relação conturbada entre as duas.

Segundo o delegado, a motivação do crime estaria ligada ao relacionamento da adolescente com o suspeito.

“Francisca não deixava a filha sair nem ter relacionamentos. O autor, na esperança de continuar com o namoro da adolescente, executou o homicídio. Ele invadiu a casa pelo telhado, foi até a cozinha, pegou uma faca e seguiu para o quarto da vítima, desferindo várias facadas no pescoço de Francisca."

O delegado também informou que há uma segunda linha de investigação: os suspeitos teriam conhecimento e interesse nos R$ 17 mil em benefícios que a vítima receberia devido à sua deficiência.

“O caso ainda não foi plenamente elucidado e segue em investigação", disse.

Adolescente nega participação no crime

De acordo com o delegado Luiz Rocha, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, o mandado de busca e apreensão e internação da adolescente, autorizado pelo Ministério Público do Amazonas, foi cumprido.

Durante o interrogatório, ela confirmou o relacionamento conturbado com a mãe, mas negou participação no crime e disse que não tinha vínculo com o autor, de 25 anos, que tem 17 passagens criminais, a maioria por roubo.

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça, enquanto a adolescente responderá por ato infracional análogo ao homicídio e ficará sob responsabilidade do Juizado da Infância e Juventude.

Um procedimento por estupro de vulnerável, em razão do relacionamento do suspeito com a menor de idade, será remetido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).