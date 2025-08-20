Erlon Rodrigues/PC-AM Polícia Civil do Amazonas investiga professor suspeito de abusar de 22 alunas.

Um professor da rede estadual foi afastado, suspeito de importunação sexual e estupro de vulnerável contra 22 alunas a partir de 11 anos, em Careiro, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado David Jordão, da 34ª DIP de Careiro Castanho, o caso foi denunciado por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), após denúncias encaminhadas pela gestão da escola da rede estadual.





Segundo a Polícia Civil informou ao iG, as informações davam conta que o professor estaria mantendo comportamentos inadequados com alunos. O homem lecionava para turmas do 5° ano.

"Os relatos indicam aproximações excessivas, olhares sugestivos e, em um dos casos, houve menção a toques indevidos nos seios de uma das alunas. A partir disso, iniciamos imediatamente as diligências para apurar os fatos e levamos o caso ao conhecimento do Judiciário. Solicitamos à Justiça o mandado de prisão temporária do investigado, mas o pedido foi indeferido" , explicou o delegado.

Segundo ele, a Justiça determinou o afastamento imediato do professor de sua função, o que já foi cumprido. Além disso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência do suspeito, que teve seu celular e notebook recolhidos.

"Nos dispositivos apreendidos encontramos, de forma preliminar, materiais de conteúdo pornográfico. Esses arquivos serão analisados por perícia técnica para verificar a natureza exata do conteúdo. As investigações continuarão com a realização de escutas especializadas com os estudantes e outras diligências autorizadas pela Justiça, pois o nosso objetivo é garantir que todos os procedimentos sejam conduzidos de forma técnica, responsável e dentro dos limites da lei” , completou Jordão.

O caso está sendo acompanhado, pela Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual (Ceams) e segue sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.



