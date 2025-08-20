Divulgação/PCMG Policiais civis do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital) realizam, nesta quarta-feira (20), a “Operação Lex Falsa”

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Lex Falsa, que mira suspeitos de aplicar o golpe do falso advogado . A ação cumpre 66 ordens judiciais, sendo 27 de busca e apreensão e 12 de prisão, em seis estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.

Até o momento, três pessoas foram presas no Rio de Janeiro, em ações realizadas na Ilha do Governador, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Em São Paulo, mandados foram cumpridos na capital, em Guarulhos, Itaquaquecetuba e São Vicente.

Segundo as investigações, os integrantes do grupo se passavam por advogados regularmente inscritos na OAB de Santa Catarina para enganar vítimas.

Os criminosos usavam dados de processos judiciais e enviavam documentos verdadeiros ou falsificados, como sentenças e guias de pagamento, para induzir depósitos.

Com o tempo, os criminosos sofisticaram as ações - por exemplo, conseguiram invadir sistemas de tribunais para obter peças processuais utilizadas nas fraudes.

Segundo a polícia, alguns envolvidos usaram credenciais de advogados e servidores da Justiça, o que ampliou o alcance do golpe. Os mandados foram expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Joinville (SC), com apoio do Ministério Público e de polícias civis de outros estados, além do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de São Paulo.