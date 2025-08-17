Reprodução/redes sociais Rapaz descendo do tobogã para encontrar os amigos

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um jovem que encontrou uma maneira inusitada de evitar possíveis assaltos: ele se escondeu dentro de um tobogã de um parquinho enquanto aguardava pelos amigos em uma região deserta, à noite.

As imagens foram gravadas pelos próprios amigos, que chegavam de carro ao local, e publicadas no X (antigo Twitter) neste sábado (16). O rapaz aparece descendo do tobogã e indo em direção ao veículo, sequência que tirou risadas dele e dos demais presentes.





Criatividade

O jovem que aparece nas imagens é Brian Farias, que se identificou nos comentários da postagem do perfil POPTime. Segundo ele, a cena foi gravada na rodoviária de Bertioga, na região metropolitana de São Paulo.





A cena repercutiu entre os internautas pela criatividade e ideia inusitada do jovem, e rapidamente viralizou. Alguns o chamaram de "gênio", enquanto outros ficaram preocupados com o nível de falta de segurança que as áreas urbanas atingiram.