Reprodução/CBMGO A idosa caiu de uma altura de 50 metros

Uma promessa terminou em tragédia durante a tradicional Romaria de Muquém, em Niquelândia, norte de Goiás. Alice Gonzaga Coelho, de 71 anos, caiu de uma altura de cerca de 50 metros no Morro do Cruzeiro na tarde de quinta-feira (14) e não resistiu aos ferimentos.

A idosa, que completaria 72 anos em outubro, participava da peregrinação ao lado de familiares quando perdeu o equilíbrio em uma área íngreme próxima ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia.

Moradora da Região Administrativa de Samambaia, no Distrito Federal, Alice havia retornado recentemente para “Brasilinha”, em Planaltina. O ponto onde ocorreu o acidente é um dos mais visitados por fiéis durante a festa religiosa em agosto, conhecido pela vista panorâmica e pela presença de romeiros que sobem para orações e agradecimentos.

O Corpo de Bombeiros mobilizou dez militares para o resgate. Por causa do terreno irregular e de difícil acesso, a equipe utilizou cordas e cabos para descer com segurança até a vítima. Alice foi encontrada consciente, mas apresentava ferimentos graves no rosto e cortes por todo o corpo.

De acordo com relatos, a idosa rolou morro abaixo logo após a queda. Ela chegou a ser levada à Unidade de Saúde do Povoado do Muquém, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento hospitalar.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e deve ser sepultado nesta sexta-feira (15). Os bombeiros reforçam a orientação para que visitantes evitem áreas de risco, mantenham distância de encostas instáveis e utilizem calçados adequados ao caminhar por locais de grande inclinação.