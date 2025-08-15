Divulgação/MPF Anotações feitas por D. Pedro II, por volta de 1876

As 38 cadernetas de viagem do Imperador Dom Pedro II, datadas de 1876, estão passando por restauração no Museu Imperial, localizado em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Elas integram o conjunto de documentos reconhecidos como patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Na última quarta-feira (13), o Ministério Público Federal (MPF) realizou uma vistoria no museu para acompanhar o trabalho. As cadernetas estão em estado frágil devido ao tempo.

Processo de restauração

O minucioso processo que visa restaurar os documentos históricos inclui higienização, restauração, reconstituição, encadernação, acabamento e tratamentos específicos de conservação e restauração para reparar perdas e danos.

O trabalho teve investimento de recursos financeiros definidos por um acordo com o MPF, a partir de uma solicitação do Museu Imperial. Segundo a procuradora da República Vanessa Seguezzi, a medida reafirma um compromisso de preservação do patrimônio histórico-documental brasileiro.

“Os trabalhos de restauração acontecem no bicentenário do nascimento do Imperador D. Pedro II e asseguram que esse acervo raro permaneça acessível para as futuras gerações”, destaca.

Visão do mundo no século XIX

As anotações contidas nas cadernetas são capazes de fornecer uma visão detalhada das transformações que o Brasil e o mundo passaram no século XIX, afirma o diretor do museu.

Nelas, se destacam as inovações tecnológicas da época e as referências culturais, que evidenciaram a chegada da Era Moderna. Os objetos contêm relatos das viagens feitas por Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil entre 1831 e 1889.





O projeto é executado pela empresa R C Gonçalves Encadernações e Restauro “Obra Rara” no Laboratório de Conservação e Restauração do próprio Museu Imperial, sob supervisão da equipe técnica do local.

O prazo total para conclusão dos trabalhos é de quatro meses e, ao final, será elaborado relatório técnico completo do processo de restauração.