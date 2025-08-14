Reprodução Pais registraram em vídeo a busca pelo menino na escola





Um menino de 4 anos foi esquecido por funcionários e permaneceu trancado sozinho, por mais de uma hora, no Centro de Educação Infantil Sirlene Maria no Nascimento, localizado no bairro Calçara, em Aiuaba, interior do Ceará, no fim da tarde de terça-feira (12).

Pais registraram a busca pelo menino, no interior da escola.





Eles tomaram conhecimento do ocorrido, quando o ônibus escolar que costuma levar o menino para casa, no fim da tarde, chegou em sua residência, sem ele. A mãe foi informada pelos cuidadores que o filho não estava no veículo.

Preocupados, os pais correram até a creche para saber o que tinha ocorrido e para procurá-lo.

As imagens da família na escola, já fechada, viralizaram nas redes sociais.





Acompanhados de funcionárias, eles percorrerem várias salas, até que o menino foi encontrado em uma delas, trancado.

A Prefeitura de Aiuaba informou que os funcionários diretamente envolvidos foram afastados e que uma sindicância foi aberta para apurar responsabilidades. Disse que o fato está sendo investigado com transparência e rigor, já que a segurança e bem-estar dos estudantes é uma prioridade da gestão.

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para oferecer acompanhamento psicológico à criança e à família.