Pelo menos 6 estados brasileiros e o Distrito Federal estão no alerta laranja, que indica perigo, emitido nesta tarde de quarta-feira (13), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por conta da baixa umidade do ar.
De acordo com o alarme, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal, além de parte de Minas Gerais e do Paraná devem ficar com o índice de umidade relativa do ar entre 12% e 20% na tarde de hoje.
O instituto alerta que há risco potencial de incêndios florestais nestas regiões.
Além disso, há risco sério à saúde das populações, que poderá sentir ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal para a saúde humana é entre 40% e 60%.
Dentro da realidade muito abaixo do ideal, a recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes, umidifique os ambientes e hidrate a pele.
Atividades físicas não são recomendadas.
Alerta laranja
O alerta laranja do Inmet é emitido quando há situação meteorológica perigosa.
Nesta quarta, o alerta abrange 853 municípios localizados do Centro Goiano, Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, Leste Goiano, Centro-Sul Mato-grossense e Sul Goiano.
Também Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense.
E ainda Bauru, Assis, Distrito Federal, Norte Mato-grossense, Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Pioneiro Paranaense.