Reprodução/Bombeiros Paraná Área da fábrica destruída na explosão

Nove pessoas morreram na explosão que aconteceu no início da manhã desta terça-feira (12), na empresa Enaex Brasil de materiais explosivos, instalada na cidade de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Outras sete pessoas se feriram.

As vítimas - seis homens e três mulheres, funcionários da empresa -, eram consideradas desaparecidas, mas a possibilidade de encontrá-las com vida foi descartada.



Segundo informação divulgada pelo portal CATVE.com, as vítimas são:

Camila de Almeida Pinheiro

Cleberson Arruda Correa

Eduardo Silveira de Paula

Francieli Gonçalves de Oliveira

Jessica Aparecida Alves Pires

Marcio Nascimento de Andrade

Pablo Correa dos Santos

Roberto dos Santos Kuhnen

Simeão Pires Machado

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Antonio Geraldo Hiller, em coletiva de imprensa concedida no início da noite desta terça, os corpos foram fragmentados por conta da energia da explosão.

Por este motivo, será necessário realizar o comparativo de exame de DNA das vítimas com o material coletado das famílias. O procedimento será feito pela Polícia Científica do Paraná.

De acordo com o coronel Hiller, as buscas serão retomadas na manhã desta quarta-feira (12).

"Hoje vamos encerrar, porque a falta de visibilidade compromete a segurança das equipes. E esse é um trabalho que têm que ser conduzido pelas equipes da Polícia Científica" , declarou.





Ainda segundo ele, a explosão ficou concentrada em uma edificação em especial e todas as vítimas estavam no mesmo local.

"O que explodiu foi um material potencializador dos elementos explosivos utilizados na empresa. O que ocasionou a explosão será investigado pela Polícia Científica em parceria com a Polícia Civil, contando com o apoio da própria empresa ", afirmou o comandante dos bombeiros.



Ele também que a empresa seguia as regras de segurança contra incêndio e desastres exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

