Divulgação/PCGO Momento em que a vítima dá entrada na UPA da região de Ceres

Uma jovem de 20 anos morreu após uma tentativa de aborto clandestino realizada em um motel em Ceres, Goiás, no dia 1º de agosto. Segundo divulgação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta segunda-feira (11), a dosagem excessiva de um medicamento teria sido responsável pela morte.

Um casal, que realizou a prática clandestina, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. O delegado da região, Matheus Costa Melo, afirmou em uma entrevista coletiva para a imprensa que foi diluído entre nove e 21 comprimidos de um medicamento em soro fisiológico antes de ser aplicado na veia da jovem.

A vítima foi identificada como Gabriela Patrícia de Jesus Silva, que chegou a ser levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Conforme os policiais, ela estava com crises convulsivas e “sinais compatíveis com a realização de procedimento abortivo clandestino”.

Suspeitos presos

A polícia divulgou imagens da chegada dos suspeitos e da vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, para onde foi levada após o procedimento mal sucedido. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro transportando Gabriela chega ao local, pelos fundos. Nas imagens, os suspeitos descem apressados do veículo.

Segundo as investigações, eles são um cirurgião-dentista, que conduziu a tentativa de aborto, e uma técnica em enfermagem, namorada do cirurgião que auxiliou na ação. Para a polícia, foi ele quem aplicou a substância abortiva na vítima.

A polícia informou ao Portal iG que não há outros suspeitos investigados no crime. O delegado que apura o caso informou que diversas diligências foram cumpridas e o inquérito policial foi concluído na última sexta-feira (09). O casal foi indiciado por homicídio doloso qualificado pelo dolo eventual e por aborto consentido. Segundo Melo, eles assumiram o risco de provocar a morte da vítima.

“Eles tinham conhecimento da área da saúde, pesquisaram sobre as formas de praticar aborto na internet, dias antes do crime tentaram comprar o remédio pela internet” , pontuou o delegado.

Parada cardiorrespiratória

Divulgação/PCGO Jovem teve parada cardiorrespiratória após má aplicação de medicamento





A polícia explicou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória após a mal administração do medicamento ocitocina por parte da técnica de enfermagem. "A veia entupiu, ela [a suspeita] passou com o outro braço e concluiu o procedimento. Cinco minutos depois, dez minutos depois, a vítima começou a convulsionar dentro do motel e chegou já na UPA em parada cardiorrespiratória com sangramento constante no estômago" , explicou o delegado.





O quadro de saúde se agravou após a injeção do medicamento no corpo da vítima. Segundo a polícia, os suspeitos encomendaram cerca de 30 comprimidos pela internet, dos quais apenas nove sobraram dentro do frasco.

Melo também afirma que ficou bem claro durante toda a investigação que os três envolvidos, a vítima e os suspeitos, de que foi tudo consensual. "Pela extração de dados dos telefones, pelas imagens de câmara de segurança apreendida, ela consentiu com o aborto e acabou indo para um hotel no carro dos suspeitos" , disse.



