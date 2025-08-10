Uma mulher de 28 anos foi presa na tarde de sábado (9) após tentar furtar cortes de carne e outros produtos em um supermercado de Gaspar(SC). O caso aconteceu por volta das 14h10 e foi registrado pela Polícia Militar. As informações são do portal O Município Blumenau.
Segundo a PM, a suspeita escondeu sob as roupas cortes de picanha, maminha e aranha de alcatra, além de outros itens. Ela foi abordada por um funcionário do mercado ao tentar deixar o local pelo estacionamento.
Ainda de acordo com a corporação, a mulher confessou o crime e afirmou ter comprado outras mercadorias, mas não apresentou a nota fiscal que comprovasse a compra.
Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Polícia Civil em Blumenau, onde foi registrada a ocorrência.