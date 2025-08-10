Mulher é presa após roubar picanha em supermercado de Gaspar (SC).
FreePik
Mulher é presa após roubar picanha em supermercado de Gaspar (SC).

Uma mulher de 28 anos foi presa na tarde de sábado (9) após tentar furtar cortes de carne e outros produtos em um supermercado de Gaspar(SC). O caso aconteceu por volta das 14h10 e foi registrado pela Polícia Militar. As informações são do portal O Município Blumenau.

Segundo a PM, a suspeita escondeu sob as roupas cortes de picanha, maminha e aranha de alcatra, além de outros itens. Ela foi abordada por um funcionário do mercado ao tentar deixar o local pelo estacionamento.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher confessou o crime e afirmou ter comprado outras mercadorias, mas não apresentou a nota fiscal que comprovasse a compra.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Polícia Civil em Blumenau, onde foi registrada a ocorrência.




    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-08-10/mulher-furta-carne-e-e-presa--ela-colocou-o-produto-sob-a-roupa.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!