MYCCHEL LEGNACHI/SÃO JOAQUIM ONLINE Geada em São Joaquim (SC)

Uma massa de ar polar avança pelo Brasil neste sábado (9) e provoca queda acentuada de temperatura em diversas regiões. O frio será mais intenso nos estados do Sul, onde há previsão de geada em amplas áreas e possibilidade de precipitação invernal nos pontos mais altos da serra.

No amanhecer, a geada deve ocorrer na Campanha Gaúcha, no oeste e no norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nessas áreas, as mínimas devem cair o suficiente para congelar a superfície da vegetação, fenômeno comum no inverno, mas que exige atenção de produtores rurais, de acordo com o Clima Tempo.

Além disso, o ar frio combinado à umidade nas áreas elevadas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense pode gerar precipitação invernal, conhecida popularmente como “chuva congelada” ou “chuva gelada”. O fenômeno ocorre quando a água inicia o congelamento antes de atingir o solo, formando flocos úmidos ou partículas parcialmente congeladas, típicas de dias muito frios e úmidos no topo das serras.

Segundo a previsão, a massa polar seguirá influenciando o clima até, pelo menos, quarta-feira (13). O período mais gelado deve ser registrado entre domingo e o início da próxima semana, quando o ar polar se espalhará pelo centro-sul do país, incluindo parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Em várias cidades, as mínimas podem ficar abaixo de 10 °C.