Grupo de Resgate Animal Jacaré ferido por arpões é resgatado após dois dias em MG

Após dois dias de buscas, o jacaré ferido por dois arpões na lagoa central de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (7). A operação envolveu integrantes do Grupo de Resgate Animal, Polícia Militar de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros.

De acordo com a prefeitura, o animal foi atraído até a margem, onde recebeu atendimento veterinário. Os exames apontaram ferimentos provocados por dois disparos de arpão, um com haste de 15 centímetros e outro de 20 centímetros. O jacaré foi medicado e suturado.





Entenda o caso

Prefeitura de Lagoa Santa Arpão removido

O caso ganhou repercussão na última terça-feira (5), quando o animal foi visto nadando com os arpões cravados no corpo. A prefeitura acionou órgãos de segurança e ambientais para monitorar a lagoa e evitar que o animal se estressasse com a aproximação de pessoas ou barulho.

Com a área isolada e o monitoramento constante, a força-tarefa conseguiu localizar o jacaré e remover os artefatos, garantindo sua recuperação. As circunstâncias da agressão estão sob investigação.