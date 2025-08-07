PCGO A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás

Um ex-treinador de futebol foi preso na terça-feira (5) pela Polícia Civil de Goiás após ser acusado de abusar sexualmente de crianças de uma escolinha de futebol.

O homem, que atualmente é policial militar do estado de São Paulo, exercia a função de treinador em uma escolinha em Formosa (GO). As investigações apontam que ele criava grupos no Whatsapp com crianças e adolescentes para debater sobre futebol, mas acabava levando as conversas para um tom sexual.

Após ser descoberto, o ex-treinador foi demitido do local, mas continuou tendo contato com um adolescente de 12 anos, com quem negociava a troca de PODs (cigarros eletrônicos) por favores sexuais.

A Polícia Civil de Goiás realizou a apreensão dos aparelhos celulares do homem. A Polícia Militar de São Paulo foi procurada pelo Portal iG, mas não se manifestou até a última atualização desta matéria.