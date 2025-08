Michal Mancewicz / Unsplash RS tem 'chuva de raios' no fim de semana

Entre o meio-dia de sábado (02) e o meio-dia de domingo (03), o Rio Grande do Sul registrou quase 300 mil raios, segundo a MetSul Meteorologia. O fenômeno é consequência da formação de áreas de instabilidade no estado, com nuvens de grande desenvolvimento vertical, que geraram descargas elétricas, granizo e ventos fortes.

O levantamento se baseou nos dados do sensor GLM (Global Lightning Mapper, Mapa Global de Raios, em português), instalado no satélite meteorológico GOES-19, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) e da NASA.

O GLM conseguiu capturar 283.968 raios em todo o território gaúcho durante o período de 24 horas, com maior incidência em municípios da região Centro-Oeste do estado. A maior quantidade de raios ocorreu entre a tarde e a noite de sábado, quando as temperaturas estavam mais elevadas, e na madrugada de domingo, com o avanço de uma frente fria pelo estado.

O que causou o fenômeno?

Segundo a MetSul, a combinação de uma corrente de jato em baixos níveis, que chocou o ar quente à frente fria, criou um ambiente propício para nuvens carregadas e o aumento das descargas elétricas.

Na região metropolitana de Porto Alegre, as temperaturas máximas do sábado foram altas, chegando a 34,2 °C em Parobé, 33,6 °C em Novo Hamburgo, 32,7 °C em São Leopoldo, 32,6 °C em Gravataí, 31,3 °C em Eldorado do Sul e 30,8 °C em Viamão.





O calor também foi registrado no interior do estado, com máximas que ultrapassaram os 30 °C em diversas cidades, como Estrela (33,4 °C), Bom Princípio, Teutônia e Santa Cruz do Sul (32,7 °C) e Três Coroas (32,6 °C).

Confira as 10 cidades com o maior número de raios: