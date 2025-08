Reprodução/X Pancada de chuva

A sexta-feira (1º) será marcada por mudanças no tempo em parte do Brasil. No Rio Grande do Sul, volta a chover principalmente nas regiões oeste, sul e Campanha. As pancadas podem ser fortes e vêm acompanhadas de ventos intensos, com rajadas entre 51 e 70 km/h na parte centro-oeste do estado. A chuva acontece por causa de um cavado (área de baixa pressão) e da umidade que chega do Norte do país.

Já no norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná, o tempo segue firme, com sol predominando. No norte do Paraná, a preocupação é com o ar seco: a umidade deve ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes.

No Sudeste, o tempo também continua seco e sem previsão de chuva nos quatro estados. A umidade do ar despenca em áreas do interior de São Paulo e de Minas Gerais, com índices abaixo de 20% no noroeste paulista e no Triângulo Mineiro.

O cenário se repete no Centro-Oeste: dia de sol e tempo firme em toda a região. A umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, podendo atingir níveis críticos, principalmente no Distrito Federal, em Goiás e no leste de Mato Grosso. Ventos mais fortes são esperados no sudoeste do Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, as chuvas se concentram no litoral, por causa de uma frente fria que atua na Bahia. Salvador, Aracaju e outras cidades litorâneas podem ter pancadas moderadas a fortes. No interior da região, predomina o tempo seco e quente.

Na Região Norte, a chuva atinge especialmente o norte do Amazonas, Roraima, o centro-norte do Pará e o Amapá, por influência da Zona de Convergência Intertropical. Já no sul do Pará e em Tocantins, o tempo segue firme e seco, com umidade abaixo de 30%.