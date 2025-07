Reprodução/Metsul Geada durante o amanhecer no interior do Rio Grande do Sul

A quinta-feira será marcada por temperaturas baixas no Sul do Brasil, com possibilidade de geada em áreas mais elevadas da Serra do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e centro-sul do Paraná.

Pela manhã, o frio predomina, mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens e as temperaturas sobem gradualmente, especialmente nas cidades do interior gaúcho e paranaense. À tarde, o ar seco avança e deve provocar queda acentuada da umidade relativa do ar entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Paraná, com risco de níveis críticos.

No Sudeste, o tempo segue firme e seco na maior parte da região. Ainda nas primeiras horas do dia, as mínimas continuam baixas e há risco de geada no extremo sul de Minas Gerais.

Ao longo da tarde, as temperaturas sobem e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em amplas áreas do interior paulista e mineiro. No Triângulo Mineiro, norte e noroeste de São Paulo, os índices podem cair para menos de 20%, exigindo atenção redobrada.

O Centro-Oeste mantém o padrão de tempo seco e quente. Não há previsão de chuva e a umidade continua baixa, especialmente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. A recomendação é reforçar a hidratação e adotar cuidados com a saúde, já que boa parte da região entra em estado de alerta por causa dos baixos níveis de umidade.

No Nordeste, a aproximação de uma frente fria pelo oceano deve intensificar a umidade no litoral da Bahia, mantendo as pancadas de chuva entre Porto Seguro e o Recôncavo Baiano. Em Ilhéus, há risco para temporais localizados. Já entre Salvador e Natal, a previsão é de chuva moderada. No interior nordestino, o tempo firme predomina, com calor e umidade baixa, especialmente no sertão.

Na Região Norte, as chuvas se concentram em áreas como Amapá, Roraima e o norte do Amazonas e do Pará. No restante da região, o tempo seco predomina. Em Rondônia e Tocantins, a umidade pode atingir níveis inferiores a 30%, com calor persistente ao longo do dia.