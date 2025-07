Defesa Civil de SP Estrutura desabou durante show





Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma arquibancada durante a Expo Eldorado, na noite do último sábado (19), no município de Eldorado, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 22h48, no Complexo Esportivo Mário Covas, na Vila Esperança, pouco antes do início do show da dupla sertaneja Gian e Giovani.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura cedeu possivelmente por causa da superlotação.

Estimativas iniciais indicam que cerca de 30 pessoas ocupavam a arquibancada no momento do colapso, embora o número exato não tenha sido confirmado. A Defesa Civil vistoriou o local, que permanece interditado.

Das vítimas, 20 foram classificadas como casos de emergência, sendo 10 com ferimentos graves. Outras 40 pessoas apresentaram lesões leves. Os atendimentos foram realizados por moradores, ambulâncias municipais e equipes de emergência.

Os feridos foram encaminhados à Santa Casa de Eldorado, e dez pacientes foram transferidos para hospitais da região: seis para o Hospital Regional de Registro, dois para o Hospital de Pariquera-Açu e dois para o Hospital de Jacupiranga. Não houve registro de mortes.

Em nota divulgada no domingo (20), às 13h30, a Prefeitura de Eldorado informou que 44 atendimentos ocorreram no Pronto Atendimento Municipal. Desses, seis pacientes permanecem internados ou em observação.

Também foram registrados casos de pessoas que buscaram atendimento por conta própria em unidades de saúde em Sete Barras e Jacupiranga. Segundo a administração municipal, esses pacientes já receberam alta.

A prefeitura afirmou que acompanha o estado de saúde das vítimas e presta apoio às famílias. Além disso, informou estar colaborando com as autoridades responsáveis pela perícia e investigação do caso.

A organização da Expo Eldorado declarou que a arquibancada havia passado por vistoria técnica e que possuía a documentação exigida. No entanto, apontou a superlotação como fator determinante para o acidente.





Cancelamento

Toda a programação do evento para o domingo (20) foi cancelada, incluindo o almoço, as atividades da tarde e um novo show previsto.

A dupla Gian e Giovani, que faria a apresentação no momento do acidente, cancelou a performance e divulgou um vídeo nas redes sociais.

No comunicado, os cantores manifestaram solidariedade às vítimas e anunciaram que pretendem remarcar o show para uma data futura, com nova estrutura.