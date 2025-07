Reprodução/Metsul Geada durante o amanhecer no interior do Rio Grande do Sul





O avanço de uma massa de ar polar vai manter as temperaturas baixas e provocar geada em diversas áreas do Sul e do Sudeste neste fim de semana. O frio mais intenso será sentido no Rio Grande do Sul, especialmente na campanha, serra e missões, e também no sul do Paraná. Há risco de geada ainda no extremo sul de Minas Gerais, de acordo com o 'Clima Tempo'.

Neste sábado (19), a frente fria avança pela costa do Sudeste até o Espírito Santo. Há chance de chuva fraca a moderada no litoral norte capixaba e no sul da Bahia. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme, com sol entre nuvens e sensação de frio, principalmente no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas.

No Centro-Oeste, o dia será de sol e temperaturas em elevação no Mato Grosso do Sul, mas o frio persiste no sul do Estado pela manhã. Em Mato Grosso e Goiás, a umidade relativa do ar segue baixa, com destaque para o calor nas tardes.

O tempo seco predomina no interior do Nordeste, agreste e sertão. Já no litoral, a instabilidade continua entre Sergipe e Pernambuco, com pancadas moderadas. No Norte, o calor segue com pancadas de chuva intercaladas com aberturas de sol. No norte de Roraima, há risco de temporais, enquanto no Amapá, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece chuvas mais intensas, especialmente na faixa leste do Estado.

No domingo (20), as temperaturas seguem baixas no início do dia em parte do Sul e do Sudeste. Pode gear em pontos mais elevados da campanha gaúcha, serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ao longo do dia, a tendência é de aquecimento gradual, com o deslocamento da alta pressão para o oceano. A frente fria se afasta, mas ainda pode provocar pancadas isoladas no norte capixaba e sul da Bahia.