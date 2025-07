Reprodução Bolsonaro em conversa com jornalistas após colocar a tornozeleira eletrônica





Em uma das entrevistas coletivas dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18), após a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão na sua residência, ele sugeriu que o pen drive que foi encontrado no banheiro pode ter sido "plantado" por agentes da corporação.

O mandado de busca e apreensão na sua residência e também no seu escritório na sede do Partido Liberal foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também determinou medidas cautelares a Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Na casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília, além do pen drive, a Polícia Federal apreendeu também, aproximadamente, US$ 14 mil (cerca de R$ 78 mil), e R$ 8 mil em espécie.

Já na sede do PL, depois de receber a tornozeleira, o ex-presidente conversou com jornalistas que o esperavam e disse que nunca viu o pen drive, que foi encontrado em um dos banheiros da casa.

“Nunca mexi num pen drive na minha vida toda. Eu estava lá, uma senhora, uma jovem, disse que o dedo estava sangrando e pediu para usar o banheiro. Quando voltou, estava com o pen drive na mão” , declarou a jornalistas.

Questionado se suspeitava de que o pen drive poderia ter sido plantado, ele disse: "Tudo pode acontecer" .



Depois afirmou que ainda vai perguntar se o pen drive é de sua esposa Michelle Bolsonaro.

"Mas eu acredito que não seja. Já é a quarta busca e apreensão que eu sofro e não tem nada para pegar", acrescentrou.

Logo em seguida, acrescentou que não tem nada a esconder.

"Nem meu telefone tem senha" , disse.

O celular está entre os objetos apreendidos pela PF na busca e apreensão dessa sexta-feira.



Jair Bolsonaro voltou a dizer também que é alvo de perseguição e negou participação na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.





Comentou que o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos "fazendo um excelente trabalho".

"Ele está defendendo a nossa liberdade e vai acabar perdendo tudo. A tendência é perder o mandato, é ser excluido da Polícia Federal - ele é agente da Polícia Federal. É perder tudo, por perseguião política" , declarou, lamentando também a medida cautelar que o impede de ter contato com o filho, que também é alvo do inquérito.

O conteúdo do pen drive achado na casa de Bolsonaro durante a operação da Polícia Federal será analisado, assim como o conteúdo de seu celular.