Reprodução/PRF/Bombeiros Situação dos veículos envolvidos no acidente

Um vídeo feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que os veículos envolvidos no acidente que matou três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e dois motoristas na BR-153, na madrugada desta quarta-feira (16), ficaram destruídos.

As gravações mostram o estado do caminhão e do ônibus, que bateram de frente um com o outro. Também é possível ver destroços dos veículos espalhados pela via. Assista:





Dinâmica do acidente

Segundo informações preliminares da PRF, a carreta invadiu a contramão e bateu de frente com um dos quatro ônibus do comboio da UFPA, que seguia para a o congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Goiânia.

Quatro ocupantes do coletivo - um motorista e três estudantes - morreram. O condutor da carreta também não sobreviveu, e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves.





O segundo ônibus do comboio também foi atingido pelo impacto, mas não há registros de feridos. Ao todo, a ocorrência teve 75 vítimas, segundo a Ecovias Araguaia, que administra a via.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.