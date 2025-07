Reprodução/Instagram Fiéis exibem tatuagem coletiva em igreja de Santa Catarina





A Igreja Reino, com sede em Balneário Camboriú (SC), tem sido alvo de críticas após promover uma sessão de tatuagens entre seus fiéis. As imagens da ação foram publicadas nas redes sociais neste domingo (13), pelo pastor Eduardo Reis, líder da congregação. Os participantes receberam a mesma tatuagem, com referência ao versículo bíblico “Mateus 24:14”.

O episódio dividiu opiniões entre os cristãos nas redes. Muitos seguidores questionaram a iniciativa, afirmando que a prática estaria desalinhada com os princípios da fé cristã. “Larguei minha profissão de tatuadora porque o Espírito Santo me incomodou. Tenho 11 tatuagens, mas hoje quero que as pessoas vejam Jesus em mim, não desenhos” , escreveu uma seguidora.

Segundo o pastor, a tatuagem representa um "símbolo da missão da igreja" . No vídeo da pregação publicado em seu perfil no Instagram, ele afirma ter feito a própria tatuagem como um memorial pessoal. “Eu detesto tatuagem, nunca gostei. Fiz uma porque senti no meu espírito que Deus queria que eu tivesse em mim um memorial da missão que Ele me deu” , afirmou, apontando para o braço. “Que tivesse a marca onde corre o meu sangue, para não esquecer”.

A citação tatuada faz referência ao trecho bíblico: “E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”.

Eduardo reforçou que o debate vai além da tatuagem. “Para Deus, não faz diferença nenhuma se você tem ou não uma tatuagem. Se fizesse, Ele teria deixado escrito ‘não faça uma tatuagem’” , disse. O pastor também defendeu a liberdade de escolha individual. “Liberdade não é fazer o que eu quero. É não ter a obrigação de fazer o que os outros querem”.

O Portal iG entrou em contato com a igreja Reino após o caso viralizar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.