Reprodução/Câmara Municipal de Formigueiro Elisane Rodrigues foi encontrada morta com sinais de golpes de faca





Elisane Rodrigues dos Santos, vereadora do Partido dos Trabalhadores (PT) encontrada morta com golpes de faca em Formigueiro, Rio Grande do Sul, atuaria como "tesoureira" de uma facção criminosa, segundo investigação da Polícia Civil.

Uma dívida teria motivado o crime, ocorrido em 17 de junho. No último dia 20, um jovem de 18 anos foi preso por suspeita de cometer o assassinato. Ele confessou o crime e relatou que teria descartado a faca usada para matar a vereadora em um açude do município.

Segundo as investigações, o suspeito conhecia a vereadora e a teria atraído até o local do crime com a desculpa de vender carne. Em seguida, ele a atacou com pelo menos 10 facadas.

Ligação com facção

O delegado Sandro Meinerz, responsável pelo caso, afirmou que o inquérito foi concluído e enviado ao judiciário. A polícia aguarda a prisão preventiva do mandante do crime.

Cerca de 500 mil reais teriam sido apreendidos em contas de propriedade de Elisane, que atuaria planejando e gerenciando as finanças de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. A polícia também aponta que o filho da vereadora também estaria envolvido.

Meinerz afastou qualquer motivação política para o crime, e que também não se configura como feminicídio.





Elisane, de 49 anos, era técnica de enfermagem, filiada ao Partido dos Trabalhadores, e a única mulher entre os nove vereadores da cidade gaúcha de Formigueiro. Sua morte causou comoção entre lideranças políticas.

O Portal iG entrou em contato com o delegado responsável pelo caso para novas informações. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.