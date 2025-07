Reprodução/redes sociais Guilherme Araujo Cabral Alvarelo foi socorrido no evento e levado à Santa Casa de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos

O jovem Guilherme Araujo Cabral Alvarelo, de 21 anos, morreu após ser espancado por um grupo de pessoas no Piquetão Rodeio Festival, em Piquete, no interior de São Paulo. A agressão aconteceu na madrugada de domingo (6), fora da arena principal do evento, durante o show da cantora Ana Castela.

Guilherme foi socorrido em estado grave e teve morte encefálica confirmada na Santa Casa de Lorena na segunda-feira (7).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Guilherme caído no chão, sendo arrastado e levando chutes e socos dos agressores. A ação aconteceu por volta das 2h40 da manhã, próximo aos banheiros da Praça Duque de Caxias.

Ao iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pela Delegacia de Lorena.

Segundo a SSP, testemunhas relataram à Polícia Militar que o jovem foi atacado por cerca de dez indivíduos. Até o momento, ninguém foi preso, e não se sabe as motivações para o crime.

O que diz a Prefeitura de Piquete

A Prefeitura de Piquete confirmou o falecimento em nota publicada nas redes sociais. No informe, a gestão afirma que Guilherme foi atendido inicialmente pela equipe de primeiros socorros do evento, e levado em seguida ao Hospital Municipal.

Devido à gravidade do estado, ele foi transferido à Santa Casa de Lorena, onde teve o protocolo de morte encefálica iniciado e, depois, confirmado.

"A perda de uma vida jovem, de maneira tão trágica, nos entristece imensamente e toca toda a cidade", disse a administração.

A gestão afirmou ainda que o evento contou com estrutura de segurança contratada pela Prefeitura, apoio da Polícia Militar, Rodoviária Federal e presença de bombeiros civis durante os quatro dias do festival, que reuniu mais de 100 mil pessoas. Apesar disso, o grupo conseguiu agir do lado de fora do local principal da festa.





Até a publicação desta reportagem, a equipe da cantora Ana Castela, uma das atrações do evento, não havia se manifestado sobre o ocorrido. A reportagem entrou em contato com a assessoria da artista, mas não obteve resposta.