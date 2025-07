Reprodução/PPES Policial penal é afastado de sua função por suspeita de abuso sexual contra detento no Espírito Santo





A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) afastou por 90 dias um servidor investigado por suspeita de abuso sexual contra um detento na Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), localizada em Viana. A unidade abriga a população carcerária LGBTQIA+, segundo a própria corporação.

A medida foi publicada na última terça-feira (8) no Diário Oficial do Estado e tem caráter cautelar. De acordo com a corporação, o afastamento visa garantir a lisura e a imparcialidade do processo de apuração dos fatos, conduzido pela Corregedoria da instituição, que instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Penal afirmou que as investigações foram iniciadas logo após a denúncia chegar ao conhecimento da Corregedoria. Todos os envolvidos estão sendo ouvidos.

“O caso está sendo tratado com o máximo de seriedade e dentro dos protocolos estabelecidos para garantir os direitos das partes envolvidas” , afirmou o diretor-geral da Polícia Penal, José Franco Morais Júnior.

O crime teria ocorrido no mês de junho, dentro da unidade prisional. Até o momento, o nome do servidor investigado não foi divulgado, e o processo segue em sigilo durante a fase de apuração.