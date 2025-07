Reprodução Homem é morto após se negar a voltar para o tráfico de drogas





Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, na tarde deste sábado (5), no bairro Granja de Freitas, região Leste de Belo Horizonte. A principal suspeita da Polícia Militar é de que ele tenha sido morto por integrantes de uma organização criminosa após se recusar a retornar ao tráfico de drogas. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo o boletim de ocorrência, os autores do crime teriam invadido o condomínio pela quadra de esportes, utilizando o portão social, e subido até o apartamento da vítima. Eles tocaram a campainha e foram atendidos. Na sequência, afirmaram que estavam ali para “devolver as coisas” do rapaz, e efetuaram cerca de dez disparos de arma de fogo. A vítima morreu na hora.

De acordo com o site 'O Tempo', testemunhas contaram à polícia que o jovem havia deixado o tráfico e vinha sofrendo pressão para retornar à atividade criminosa, o que vinha recusando. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os dois suspeitos fugiram após o crime e ainda não foram localizados.