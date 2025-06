Paulo Pinto/Agência Brasil Pedágios de São Paulo passam por reajuste tarifário





As tarifas de pedágio nas rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada em São Paulo serão reajustadas, em média, em 5,31% a partir da próxima terça-feira (01).

O aumento vale para todas as concessionárias, exceto a Entrevias, cujas novas tarifas passam a valer no dia 06 de julho.

O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (24).

O reajuste atinge concessionárias que operam em diversos trechos do estado, como Autoban (Anhanguera-Bandeirantes), Intervias, Rota das Bandeiras, Renovias, Rodovias das Colinas, Cart (Auto Raposo Tavares), ViaRondon, SPVias (Rodovias Integradas do Oeste), Rodovias do Tietê, Ecovias dos Imigrantes, Ecovias do Leste Paulista, Rodoanel Oeste, SPMar e Rodovia dos Tamoios.

Base para o reajuste

A atualização dos valores foi calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025.

O índice é usado para medir a inflação oficial do país e serve de referência para a correção de tarifas públicas.





Exemplo prático

No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, o pedágio para veículos de passeio que saem da capital com destino ao litoral sul subirá de R$ 36,80 para R$ 38,70, o que representa um acréscimo de R$ 1,90.