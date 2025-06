Instagram/Reprodução Foto compartilhada pelo pai de Juliana Marins





O pai de Juliana Marins, brasileira de 26 anos que morreu após cair de um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (24), dia em que a família confirmou o falecimento da jovem.





Em uma publicação no Instagram, ele compartilhou uma foto da filha com a frase “ Pedaço tirado de mim ” e homenageou Juliana com um trecho da música "Pedaço de mim", de Chico Buarque, sobre perda e o impacto da ausência.

Em um trecho, ele escreveu: “Oh, pedaço de mim / Oh, metade arrancada de mim / Leva o vulto teu / Que a saudade é o revés de um parto / A saudade é arrumar o quarto / Do filho que já morreu”.

Confirmação do falecimento

Juliana morreu após se acidentar durante uma trilha para o cume do vulcão, localizado na ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de Jacarta.

Ela caiu de um penhasco em uma das trilhas mais difíceis da região, marcada por terreno íngreme, neblina e clima instável.

Nos primeiros momentos após a queda, drones identificaram Juliana presa entre pedras a cerca de 500 metros de profundidade e com sinais de vida.

Porém, nos dias seguintes, ela escorregou ainda mais pela encosta, chegando a aproximadamente 1.050 metros de profundidade, segundo relatos de voluntários.

A equipe de resgate enfrentou dificuldades como neblina densa, risco de deslizamentos e falta de equipamentos adequados.

Cordas não alcançavam a profundidade necessária, e os socorristas precisaram usar uma furadeira para tentar abrir um novo ponto de ancoragem.

Dois helicópteros foram enviados, mas não puderam ser usados devido ao mau tempo.

A confirmação da morte de Juliana foi feita pela família em comunicado divulgado nas redes sociais:

“ Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido .”





Reações do governo e trajetória de Juliana

O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, lamentou o ocorrido “com profundo pesar” e destacou que a embaixada em Jacarta mobilizou autoridades indonésias no mais alto nível desde a noite de sexta-feira (21), quando foi informada do acidente.

Juliana era publicitária, natural de Niterói (RJ), e estava em um mochilão pela Ásia. Ela compartilhava fotos de trilhas e viagens em suas redes sociais.

A Prefeitura de Niterói também divulgou nota de pesar, ressaltando que a jovem era “cheia de sonhos” e tinha “grande amor pela natureza”.