Reprodução/redes sociais Balão precisou fazer pouso em área de mata fechada no ES





Um balão de turismo com seis pessoas e um piloto precisou fazer um pouso de emergência em área de mata fechada em Pancas, no Espírito Santo, na manhã deste domingo (22).

O pouso em local de difícil acesso precisou ser feito devido à falta de vento. Ninguém ficou ferido, segundo nota enviada à imprensa pela empresa responsável, Voe Pancas. Imagens da aterrissagem circulam nas redes sociais. Veja:





A agência afirmou que a segurança dos passageiros é prioridade e que tudo ocorreu dentro da normalidade. Informou também que todos os voos contam com seguro aventura e que a Voe Pancas tem uma equipe capacitada para a atividade. As informações foram obtidas pela Folha Vitória.

Um dia após tragédia

O caso do pouso forçado em área de mata no Espírito Santo aconteceu um dia após o trágico acidente em Praia Grande, Santa Catarina, quando um balão pegou fogo no ar. Oito pessoas morreram e 13 ficaram feridas.





Parte dos passageiros conseguiu pular do cesto durante o pouso de emergência, mas o balão voltou a subir ao ficar mais leve. Entre as vítimas, quatro morreram carbonizadas e quatro ao saltar.

A prática do balonismo de turismo é comum nas regiões de Pancas e Praia Grande. As autoridades investigam os dois casos.