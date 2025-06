AFP O presidente da Síria, Ahmed Al Sharaa









Um homem-bomba atacou uma igreja na Síria, nos arredores de Damasco, neste domingo (22), segundo informações divulgadas pela tv estatal e um observatório de monitoramento de guerra.

De acordo com as informações, ele cometeu um atentado suicida em Dweil’a, quando as pessoas estavam orando dentro da Igreja de Mar Elias.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, diz que foram registradas 30 vítimas, entre feridas e mortas, mas os números exatos não foram divulgados.

Alguns meios de comunicação locais informaram que há crianças entre as vítimas.

O ataque, de acordo com o AP Newsroom, foi o primeiro desse tipo na Síria em anos, e ocorre quando Damasco, sob seu domínio islâmico de fato, está tentando ganhar o apoio das minorias.





Enquanto o presidente Ahmad al-Sharaa luta para exercer autoridade em todo o país, tem havido preocupações sobre a presença de células adormecidas de grupos extremistas no país devastado pela guerra.

Neste domingo, forças de segurança e socorristas correram para a igreja.

Uma testemunha do ataque disse, em um vídeo que circulou nas redes sociais, que o agressor entrou e começou a atirar nos fieis antes de detonar o colete explosivo que usava.