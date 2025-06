Divulgação/ Alexandre Pessoa Temporais colocam 18 cidades do RS em situação de emergência





As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já causaram três mortes, deixaram mais de 1,9 mil pessoas em abrigos e afetaram ao menos 121 municípios, segundo o boletim mais recente divulgado pelo governo estadual na manhã deste sábado (21). O próximo relatório será divulgado às 18h.

Além das vítimas fatais, há uma pessoa desaparecida, uma ferida e mais de 6 mil desalojados. As forças de segurança do Estado realizaram o resgate de 731 pessoas e 137 animais até o momento.

O município de Jaguari decretou estado de calamidade pública. Outras 18 cidades estão em situação de emergência, entre elas Agudo, Montenegro, São Sebastião do Caí, Rosário do Sul e Nova Santa Rita.

Hospitais e acesso

No setor de saúde, moradores de Paraíso do Sul seguem sem acesso ao Hospital Paraíso, localizado na Vila Paraíso. Em Rolante, 11 pacientes transferidos da Fundação Hospitalar continuam internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Segundo o governo estadual, os demais hospitais do Rio Grande do Sul operam normalmente.

Rios em situação crítica

Diversos rios e lagos permanecem em estado de atenção, alerta ou já ultrapassaram a cota de inundação. Os rios Uruguai (entre São Borja e Uruguaiana), Ibicuí (Manoel Viana), Ibirapuitã (Alegrete) e Jacuí (de Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) estão em nível de inundação.





Também preocupam os rios Taquari (em Taquari), Caí (em Montenegro), Paranhana (em Taquara), e Sinos (em Campo Bom e São Leopoldo), com tendência de estabilidade ou lenta elevação nos próximos dias.

Na capital e entorno, o nível do Guaíba permanece elevado, mas ainda sem previsão de atingir a cota de inundação. O mesmo ocorre com o rio Gravataí, que pode se estabilizar ao longo da madrugada.