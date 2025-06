Jon Hunter/Unsplash Emu (Dromaius novaehollandiae) é sacrificado após apresentar sinais clínicos compatíveis com a gripe aviária





Um emu apresentou sintomas neurológicos compatíveis com influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) na última quinta-feira (12), o que levou à interdição preventiva do Jardim Zoológico de Brasília .

A decisão foi da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

A suspeita, considerada grave por se tratar de uma doença altamente transmissível entre aves, motivou a eutanásia do animal e o envio de amostras biológicas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Campinas (SP), referência nacional na análise da doença. A ação segue os protocolos estabelecidos pelo Mapa.

O emu, ave de origem australiana, fazia parte do conjunto de animais que estão sob a guarda e cuidado do zoológico e começou a apresentar evolução clínica preocupante, com sinais neurológicos.

Enquanto aguarda os resultados, o parque permanece fechado como medida preventiva, para evitar a disseminação do vírus, proteger os demais animais, trabalhadores e visitantes.

Segundo a Seagri-DF, não foram identificadas alterações comportamentais ou clínicas em outras aves do zoológico até o momento.

Mesmo assim, a interdição será mantida por tempo indeterminado para garantir o controle epidemiológico e a segurança da fauna.

Dawn McDonald/Unsplash Emu é uma ave de origem australiana





Eventos com aves estão suspensos por 90 dias no DF

Além da interdição no Zoo, o Governo do Distrito Federal(GDF) publicou a portaria nº 176, em 16 de maio, proibindo por 90 dias qualquer tipo de evento com aglomeração de aves no DF.

A medida foi tomada após a confirmação de um foco de IAAP em Montenegro (RS), o que levou o Ministério da Agricultura e Pecuária a declarar estado de emergência zoossanitária naquele município.

A suspensão temporária busca evitar a entrada do vírus no território brasiliense.

O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, afirmou que “o objetivo do Governo do Distrito Federal é proteger a produção avícola do DF, garantindo segurança sanitária e econômica para o setor”.

Avicultura local é considerada estratégica

Com cerca de R$ 1 bilhão movimentados em 2024 e 5 mil empregos gerados, o setor avícola no DF tem peso significativo na economia.

A produção é voltada tanto à comercialização de ovos quanto à criação ornamental e de subsistência.

A subsecretária de Defesa Animal, Danielle Kalkmann, orienta os criadores locais a manterem as aves confinadas, sem acesso a ambientes externos ou piquetes, reduzindo o risco de contato com aves silvestres, que são potenciais transmissores do vírus.





Risco para humanos é considerado baixo

As autoridades reforçam que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos devidamente cozidos, ou fritos.

A infecção humana só ocorre por meio de contato direto com aves vivas infectadas, e o risco é considerado baixo.

Mesmo nas áreas afetadas, alimentos preparados corretamente continuam seguros para consumo.

Aves encontradas mortas no Zoo

No final de maio, o Jardim Zoológico de Brasília foi fechado após a morte de duas aves de vida livre, um pombo e um marreco irerê, nas dependências do parque.

A análise das amostras detectou o caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), quando medidas começaram a ser tomadas para proteger as aves e a população.