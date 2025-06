Reprodução/MAPA Peixes apreendidos no aeroporto de Guarulhos









Um passageiro que chegou na segunda-feira (9) no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo da Holanda, foi pego tentando entrar no país com oito kinguios vivos, escondidos na bagagem.

Os kinguios, que são peixes ornamentais, também conhecidos como Peixe-Dourado ou Goldfish, não tinham a documentação de importação exigida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Eles estavam na bagagem despachada do homem e foram apreendidos pelo sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro).

De acordo com o órgão, peixes vivos podem introduzir no país doenças de notificação obrigatória altamente contagiosas.

Uma delas é a koi herpes vírus (KHV), também conhecida como vírus da nefrite intersticial da carpa e necrose branquial. A KHV é letal para carpas e kinguios, além de ser altamente transmissível e não ter tratamento eficaz.





Outro risco é a viremia da primavera das carpas (SVC), doença viral grave com potencial de risco à piscicultura nacional. Entre os sintomas desta doença aguda estão hemorragias, escurecimento da pele, olhos salientes, palidez nas brânquias e acúmulo de líquido na cavidade abdominal.

As duas doenças podem causar mortalidade em larga escala e impactos econômicos severos na aquicultura brasileira.

Produtos de origem animal só podem entrar no país com a expressa autorização do Mapa.