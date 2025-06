Reprodução/redes sociais Casal morre no mesmo dia após 67 anos de união





Um casal de Patrocínio, em Minas Gerais, faleceu no mesmo dia após 67 anos de união. Cilma Silva da Boa Viagem Arantes, de 90 anos, morreu na manhã de terça-feira (10), enquanto recebia cuidados médicos em um hospital da cidade. Horas depois, seu companheiro Vicente de Paulo Arantes, de 97 anos, também internado, não resistiu e faleceu durante o velório da esposa.

Juntos por quase sete décadas, eles construíram uma família com dois filhos, netos, noras e um bisneto. As causas das mortes não foram reveladas. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Patrocínio lamentou a perda, lembrando a trajetória marcante do advogado Vicente, reconhecido por seu compromisso ético e sua alegria. “Ele estava lúcido e emocionado com a homenagem que recebeu recentemente” , destacou o presidente Marcelo Oliveira Furtado Ferreira.

A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias em respeito à memória de Vicente, que exerceu forte influência na política local. Entre os anos de 1962 e 1983, foi eleito vereador por cinco mandatos consecutivos e também assumiu a Secretaria Municipal de Educação. Em 2019, foi homenageado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a Medalha Desembargador Hélio Costa.