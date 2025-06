Reprodução Clóvis Brás Júnior





O manobrista de ônibus Clóvis Brás Junior, de 31 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (9) em Cariacica, na Grande Vitória. Ele trabalhava para uma das empresas que integram o Sistema Transcol, vinculado ao Grupo Santa Zita. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que o crime não teve relação com a atividade profissional da vítima e investiga agora possíveis vínculos pessoais com o autor do disparo.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a morte foi causada por um homem em uma motocicleta, ainda não identificado. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça. A principal linha de investigação aponta para uma motivação pessoal, e o latrocínio (roubo seguido de morte) está descartado.

“A informação que temos é que o caso não tem vínculo com o transporte de passageiros, trata-se de uma situação pessoal entre os rapazes” , afirmou o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, o veículo utilizado no crime foi identificado e estava com placa clonada. As autoridades agora buscam detalhes sobre a possível relação entre Clóvis e o suspeito.

A apuração do caso conta com uma operação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal de Cariacica. Até o momento, ninguém foi preso, e a motivação exata do crime segue sob investigação.