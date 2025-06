Reprodução/Instagram Orca foi filmada no mar





Um vídeo que mostra uma orca nadando em águas profundas tem circulado nas redes sociais nos últimos dias. O material foi registrado por Marcelo Almeida, criador de conteúdo audiovisual que atua na captação de imagens de animais marinhos para divulgação e promoção de passeios turísticos.

A gravação mostra uma orca — também conhecida como baleia assassina — movendo-se pela superfície do oceano. O animal é identificado pelas marcas características em preto e branco.

Ao longo do vídeo, a orca mergulha, reaparece, movimenta-se com fluidez e se afasta da câmera até desaparecer.

Marcelo informou que esta foi sua primeira filmagem da espécie. Segundo ele, as orcas são vistas todos os anos, mas são difíceis de localizar.

“Consegui avistar as orcas a olho nu numa distância de 4 km e mesmo sendo longe consegui reconhecer. Aí levantei o drone e consegui filmar” , disse ao Portal iG.

Ele afirma que se trata da baleia mais difícil de ser gravada, em razão da velocidade e do comportamento evasivo do animal.

O vídeo foi captado com drone e conta com assinatura digital “Marcelo_Click” no centro da tela. De acordo com o autor, o uso do equipamento tem sido uma das principais ferramentas de seu trabalho.

A rotina consiste em permanecer o dia inteiro observando baleias e outros animais, com pausa apenas para o almoço. As imagens são publicadas nas redes sociais e funcionam como base para a venda de passeios de avistamento.

Marcelo explicou que não há apoio governamental para esse tipo de atividade, mas relatou que há uma clientela consolidada e que os vídeos têm tido grande alcance nas plataformas digitais.





Turismo e imagens

A prática de usar conteúdos audiovisuais como forma de atrair turistas tem ganhado espaço entre profissionais que atuam no setor de ecoturismo, especialmente em regiões litorâneas.

A publicação de vídeos nas redes sociais tem contribuído para a visibilidade da atividade e fortalecido o mercado informal ligado ao turismo ambiental.

No caso de espécies de difícil avistamento, como a orca, o registro se torna um elemento de divulgação e geração de demanda para passeios específicos.

Vídeo: