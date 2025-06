Reprodução Bebês reborn são uma febre entre colecionadores

A Justiça concedeu liberdade provisória ao homem de 36 anos preso em flagrante ao agredir uma menina de apenas quatro meses, em Belo Horizonte, capital mineira, após ter a confundido com uma boneca reborn.

A decisão foi tomada neste sábado (7), durante audiência de custódia. A juíza responsável entendeu que o caso se enquadra em crime cuja pena máxima prevista é inferior a quatro anos, o que permite a concessão da liberdade até o julgamento.

O homem foi solto mediante pagamento de fiança no valor de três salários mínimos (R$ 4.554). Além disso, ele terá de se apresentar periodicamente à Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (CEAPA).



Relembre o caso

A agressão aconteceu na noite de quinta-feira (5), na região da Savassi, área nobre da capital mineira. A mãe da criança relatou que estava com a filha no colo, na fila de um food truck, quando o homem se aproximou e deu um tapa na cabeça da bebê. Segundo testemunhas, ele acusou a mulher de tentar "furar a fila" com uma boneca.

As pessoas imobilizaram o agressor até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. O suspeito alegou ter consumido bebidas alcoólicas, mas os policiais afirmaram que ele estava lúcido.





A bebê foi levada ao Hospital João XXIII com inchaço atrás da orelha e recebeu alta médica na sexta-feira (6). O caso foi registrado como lesão corporal contra criança. Como o hospital não informou à Justiça a gravidade da lesão, o episódio é, por ora, tratado como lesão leve.