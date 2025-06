Reprodução O vereador Dr. Thiago (PL); policial cumpre mandado de busca e apreensão









O médico Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, vereador do Partido Liberal (PL) na cidade de Canarana, a 838 km de Cuiabá (MT), foi preso em flagrante, no último sábado (31), sob acusações de estupro de vulneráve l e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil ao Portal iG, o investigado é suspeito de manter relacionamentos com meninas menores de idade e utilizar as vítimas para produção de material de pornografia infantil.

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência e consultório do suspeito, foi apreendido vasto material relacionado à pedofilia, segundo os policiais.

O delegado de Canarana, Flávio Leonardo Santana, que está conduzindo a investigação, afirma que o investigado se utilizava da profissão de médico para ter acesso e se aproximar das vítimas, principalmente em situação de vulnerabilidade.

“As investigações apontam que ele estava se relacionando com uma adolescente que vinha sendo submetida a prática de escravidão sexual. Além disso, há fortes indícios de que o suspeito utilizava a menor como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos de idade”, declarou.

Material apreendido

Com base nos elementos apurados, o delegado representou pelos mandados de busca e apreensão na residência e consultório do investigado, que foram deferidos pela Justiça.

Na sua residência, a polícia apreendeu diversos itens eletrônicos contendo imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, produzidas e armazenadas pelo médico e vereador que também teriam sido divulgadas e compartilhadas por ele.

A Polícia Civil informou ainda que, após a prisão do suspeito, foi possível identificar e localizar uma outra vítima, atualmente com 15 anos, que teria se relacionado com ele quando tinha 12 anos.

Todo material produzido com as menores identificadas foi localizado em posse do suspeito.

Os policiais afirmam ainda que as diligências continuam com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas, bem como para esclarecer a real extensão e gravidade dos crimes praticados.

Nota da Câmara

A Câmara Municipal de Canarana se manifestou a respeito do caso em nota divulgado em seu site.

No comunicado, afirma que, “diante dos fatos noticiados pela imprensa, bem como pelo recebimento de intimação do processo que corre em sigilo, informa que acompanha de perto os fatos que envolvem o vereador Dr. Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, aguardando com brevidade os esclarecimentos dos fatos, reafirmando ainda o seu respeito pela legislação e pelas autoridades judiciais, confiando no devido processo legal”.





E continua: “ O Poder Legislativo repudia supostos crimes atribuídos ao vereador e aguarda o resultado da investigação, que corre sob sigilos e que deverá seguir as garantis constitucionais e as normas legais. Informamos também que, conforme prevê a Lei Orgânica deste município, o vereador está afastado de seus trabalhos Legislativos”.

A reportagem entrou em contato com o PL do Mato Grosso e solicitou uma posição sobre o caso, mas, até o momento, não obteve resposta.

Também tentou contatar a defesa do vereador, por meio de seu gabinete, mas, até momento, também não conseguiu retorno.

Assim que receber esses retornos, a matéria será atualizada.