Divulgação Baliz Construtora e Incorporadora Fachada de um McDonald's





Se você já comeu um Big Mac em algum McDonald’s do Sul do Brasil, há grandes chances de estar dentro de uma obra feita por Sheila Kopp Webber de Lima. Engenheira civil e sócia da Baliz Construtora e Incorporadora, ela é a mulher por trás da construção de dezenas de unidades da famosa rede de fast-food no país.

Divulgação Sheila Webber

Em entrevista ao iG, Sheila contou detalhes da sua carreira de mais de 25 anos em obras de varejo, setor conhecido pela agilidade e exigência de alto padrão de entrega.

Obra entregue em sete dias

Sua trajetória com o McDonald’s começou em 2011, quase por acaso, quando recebeu o desafio de construir uma unidade na cidade onde mora, Jaraguá do Sul (SC).

Na época, a rede raramente contratava construtoras não homologadas, mas o prazo apertado abriu essa oportunidade.

“Entregamos a obra sete dias antes do prazo, sem nenhuma pendência. Isso nos garantiu a homologação junto à Arcos Dourados, que é a responsável pelo McDonald’s na América Latina”.

Desde então, Sheila nunca mais parou. São 14 anos construindo unidades da rede, especialmente no modelo Drive-Thru, além de reformas e modernizações em shoppings e lojas de rua.

Desafios que não aparecem no lanche

Divulgação Baliz Construtora e Incorporadora Construção de uma unidade do McDonald's

Por trás de cada restaurante que abre as portas, há uma logística intensa.

As obras seguem padrões internacionais e o prazo de entrega é irredutível.

"A data de inauguração é marcada antes da obra começar, e dificilmente muda".

Isso exige dedicação total da equipe, que muitas vezes trabalha aos finais de semana, feriados e até em turnos noturnos.

Montar um time alinhado, lidar com custos, cronogramas apertados e muitas equipes atuando ao mesmo tempo é um quebra-cabeça constante.

“São muitas pessoas por metro quadrado, trabalhando sob pressão. Conflitos acontecem, e o gestor precisa estar presente o tempo todo para resolver” .

Sheila também destaca ao iG a importância de cuidar das pessoas que trabalham com ela.

“Valorizamos muito a família e buscamos oferecer tempo de descanso entre uma obra e outra. Isso faz toda a diferença para reter talentos”.

Tecnologia e inovação: o futuro é agora

Divulgação Baliz Construtora e Incorporadora Por dentro de uma das obras

Uma das maiores apostas da engenheira foi a adoção do sistema Light Steel Framing, uma tecnologia de construção a seco baseada em estruturas de aço, que substitui os tradicionais tijolos e concretos. O método traz mais agilidade, sustentabilidade, conforto e praticamente elimina desperdícios.

“Mudar do tijolo para o aço não foi simples. Requer coragem, porque inovar é assumir riscos. Mas a colheita tem sido surpreendente”, comemora Sheila.

Em menos de cinco anos, a construtora já realizou 11 obras nesse sistema, incluindo a primeira unidade brasileira de dois pavimentos construída integralmente com o sistema Light Steel Frame (LSF).

A obra mais desafiadora

Entre tantos projetos, um dos mais emblemáticos foi a reforma completa da unidade mais importante de Curitiba, em 2018.

A loja recebeu o conceito EOTF (Experience of the Future), com totens de autoatendimento, menus digitais e layout totalmente novo. O desafio foi tão bem-sucedido que o projeto recebeu o prêmio de melhor obra do ano da rede.





Sempre em movimento

Foto: Nenad Radovanovic Sheila Webber

Seja construindo do zero ou transformando restaurantes em operação, Sheila vê o McDonald’s como uma empresa em constante evolução, sempre buscando melhorar a experiência do cliente.

E ela segue o mesmo caminho: inovando, superando desafios e mostrando que lugar de mulher também é no canteiro de obras — mesmo que seja para construir um dos maiores ícones do fast-food mundial.