Desde 2016 um nome feminino não liderava o ranking





O nome Helena foi o mais escolhido pelos pais para registrar o nome de seus filhos no Brasil em 2024, com 22.533 registros. A última vez que um nome feminino havia liderado o Ranking Nacional de nomes de recém-nascidos foi em 2016, com Maria Eduarda.

Depois de quatro anos consecutivos no topo do ranking, o nome Miguel perdeu a liderança entre os nomes mais registrados no país. Os dados fazem parte da base do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

A plataforma permite consultar nomes simples ou compostos com filtros por região, estado e município, oferecendo um panorama detalhado das escolhas dos brasileiros na hora de registrar seus filhos.

Crescimento do nome Helena

A tendência é de nomes curtos e fáceis de pronunciar





O nome Helena como preferência nacional em 2024 é resultado de um crescimento que vem se sustentando ano a ano no Ranking Nacional de nomes. Em 2015, o nome ocupava a 45ª posição, passando para 21º em 2017, 15º em 2019, para então assumir a liderança entre os nomes femininos em 2020, tendo sido superado apenas em 2022 por Maria Alice.

O nome, que era preferência nacional na década de 50, já batizou mais de 444.498 mil de brasileiras ao longo da história, aponta a Arpen-Brasil.

O ranking também evidencia a preferência dos brasileiros por nomes curtos e de fácil pronúncia — como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maite —, refletindo uma tendência crescente por simplicidade, sonoridade agradável e conexão com padrões globais. Para a associação, a escolha dos nomes revela um equilíbrio entre tradição, marcada pelo uso de referências bíblicas, e originalidade, fortemente influenciada por personalidades contemporâneas do universo digital.

Nomes mais escolhidos

Depois de Helena, estão na lista de preferência nacional entre os recém-nascidos do sexo feminino: Cecilia (17.416 registros), Maite (16.197 registros), Alice (14.518 registros) e Laura (14.217 registros). A tradição dos nomes de Marias se mantém entre os 10 mais, com Maria Cecilia (13.954 registros) e Maria Alice (12.724 registros), enquanto surgem novidades como Aurora (11.031 registros), Antonella (9.723 registros) e Isis (9.524 registros).

Nos nomes masculinos, Miguel (22.142 registros) segue como a preferência nacional, seguido por Gael (19.883 registros), Ravi (19.121 registros), Theo (18.493 registros), Heitor (17.726 registros), Arthur (16. 872 registros), Noah (16.236 registros), e Davi (15.601 registros). Na nona e décima posição, Bernardo (14.398 registros) e Samuel (12.861 registros) são os dois únicos da lista com mais de duas sílabas.

“Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias”, afirma Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.





Ranking Nacional dos 10 Nomes mais registrados em 2024

Helena – 22.533 registros Miguel – 22.142 registros Gael – 19.883 registros Ravi – 19.121 registros Theo – 18.493 registros Heitor – 17.726 registros Cecilia – 17.416 registros Arthur – 16. 872 registros Noah – 16.236 registros Maite – 16.197 registros





Ranking Nacional dos 10 Nomes masculinos mais registrados em 2024

Miguel – 22.142 registros Gael – 19.883 registros Ravi – 19.121 registros Theo – 18.493 registros Heitor – 17.726 registros Arthur – 16. 872 registros Noah – 16.236 registros Davi – 15.601 registros Bernardo – 14.398 registros Samuel – 12.861 registros





Ranking Nacional dos 10 Nomes femininos mais registrados em 2024