PMMG/DIVULGAÇÃO Polícia Militar prede em flagrante motociclista com porte ilegal de arma

Um motociclista foi preso na madrugada deste domingo (19) após ser flagrado armado no centro de Governador Valadares (MG).

Ele tentou fugir da abordagem policial, mas acabou detido com um revólver e seis munições. Ao ser capturado, os agentes policiais descobriram que o indivíduo tinha uma extensa ficha criminal.

Com 84 passagens pela polícia, ele recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos e encaminhado à delegacia junto com a arma apreendida e as munições. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi identificado pelo sistema de monitoramento Olho Vivo, que o flagrou nas proximidades do mercado municipal portando uma arma de fogo e aparentando procurar alguém.

As informações foram repassadas pelo COPOM, e uma equipe se deslocou rapidamente até o local.

O homem foi localizado pilotando uma moto Honda Twister vermelha na rua Bárbara Heliodora, esquina com a rua Vereador Euzebinho Cabral. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou escapar, mas foi alcançado e abordado na rua José Luiz Nogueira.

Durante a abordagem, o suspeito jogou um revólver no chão, tentando escondê-lo próximo à moto. Segundo os militares, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como hálito etílico forte e fala desconexa. O motociclista deixou a moto cair no momento da prisão.

Aos policiais, o homem confessou que estava com a arma porque tinha desafetos e procurava uma pessoa para “ceifar a vida”, embora não tenha revelado o nome do possível alvo.