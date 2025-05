Reprodução São Paulo deverá enfrentar veranico nos próximos dias





Os termômetros vão subir nos próximos dias em São Paulo, que deve enfrentar um veranico, nome dado aos períodos de calor atípico durante o outono e o inverno. O fenômeno climático, que afeta toda a região Sudeste, trará temperaturas acima da média até a próxima terça-feira, dia 20.

De acordo com o Climatempo, a expectativa é de que as tardes fiquem até 5 °C mais quentes do que o habitual para o mês de maio. As madrugadas, no entanto, seguirão frias, o que deve provocar uma grande amplitude térmica ao longo do dia.

Na capital paulista, a MetSul Meteorologia prevê máximas entre 25 °C e 28 °C até terça-feira. Depois disso, as temperaturas voltam a cair, com previsão de máxima de 18 °C na sexta-feira seguinte, dia 23.

O calor fora de época não se restringe a São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outras regiões do país também serão afetadas, com temperaturas acima dos 30 °C previstas para o norte da Região Nordeste, áreas da Região Norte, o Centro-Oeste e o norte do Paraná.