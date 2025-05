Reprodução/redes sociais Imagens de violência registradas dentro do festival "No Flow"

Dois jovens foram mortos após serem baleados na saída do festival 'No Flow', neste domingo (11), em Olinda (PE). O caso foi confirmado pela Polícia Civil ao Portal iG.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 3h, para uma ocorrência de disparos de arma nas proximidades do evento. No local, os agentes encontraram os rapazes baleados, com marcas de tiro na cabeça.

As vítimas foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Olinda, onde os óbitos foram confirmados. As autoridades identificaram os rapazes como João Victor Nogueira da Silva, de 25 anos, e Dorival Francisco Luz Neto, de 21.

Segundo um familiar de uma das vítimas, que falou à TV Globo, os dois teriam sido abordados por criminosos que tentavam roubar suas correntes.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil foi questionada sobre a veracidade dessa informação. Em resposta, o órgão afirmou que “outras informações não poderão ser repassadas para não comprometer o andamento das investigações”.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", diz a nota da PCPE, que investiga o caso como duplo homicídio.

Agressões

Além dos homicídios, o festival - que contou com apresentações de artistas como MC Cabelinho, Oruam, Orochi e Hariel - também registrou episódios de agressão.

Nas redes sociais, pessoas que compareceram ao evento relataram brigas e agressões.

O influenciador Marcos Paulo, conhecido como Marcão, publicou imagens no Instagram mostrando ferimentos decorrentes da violência ocorrida no espaço.







Já Werllon Souza foi espancado por dezenas de homens durante uma briga generalizada. Segundo o influenciador, seguranças que estavam no local viram o ocorrido e não prestaram socorro.

"Veio um grupo de cinco pessoas, e depois apareceram mais de 20 caras para bater em mim. Eu desmaiei, e eles continuaram. Deitado, um ainda tentou me roubar. O que mais revolta é que havia muitos seguranças e nenhum fez nada", desabafou nos stories.

Organização do festival se pronuncia

A organização do “Now Flow Festival” divulgou uma nota oficial em que lamenta os incidentes e afirma que os homicídios ocorreram fora do perímetro do evento, sem o envolvimento de pessoas que estavam no festival.

"Infelizmente, um grupo isolado protagonizou cenas de violência e desordem que não refletem o espírito do evento. Ressaltamos que o caso envolvendo disparo de arma de fogo ocorreu fora do evento, em área pública, e envolveu pessoas que não estavam participando da festa", diz a nota.

"Reforçamos que todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas, com equipe privada licenciada, revista pessoal nos acessos e monitoramento constante em toda a área do festival", prossegue o comunicado.