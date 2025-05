Divulgação/Polícia Militar Cocaína apreendida pela PM





A Polícia Militar do Ceará apreendeu, neste domingo (11), aproximadamente 20,5 kg de cocaína, localizados na faixa litorânea dos municípios de Trairi e Paraipaba, litoral oeste do estado.

A denúncia de banhistas, que avistaram pacotes suspeitos parcialmente enterrados na areia, levou a polícia a ser acionada até o local. Ao averiguar a situação, os policiais visualizaram o material, semelhante à embalagem de entorpecentes, nas praias de Flecheiras, Emboaca e Canabrava, conhecidas como praias importantes para o turismo cearense.

Ao todo, foram apreendidos mais de 20 kg de entorpecentes, distribuídos em 17 tabletes. O material foi entregue em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará e encaminhado à Perícia Forense do Estado para análise.

As investigações para identificar a quem pertenciam as drogas, seguem em andamento. Até o fechamento desta reportagem, ninguém tinha sido preso. A polícia investiga quem fez o descarte da droga nas praias.

A nota da Polícia Militar alerta para a importância das denúncias:

''A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, ou ainda via “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.''