Reprodução/Youtube Dom Ricardo falou sobre o novo papa





O novo papa da Igreja Católica, Leão XIV, havia comprado passagem para viajar ao Brasil antes de sua eleição. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) por Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Segundo Hoepers, o então cardeal Robert Prevost, de 69 anos, nascido nos Estados Unidos, viria ao país para participar da assembleia geral da entidade, realizada na semana anterior ao conclave.

Durante pronunciamento na sede da CNBB, Dom Ricardo declarou: “Gostaria de destacar que o então cardeal Prevost já estava com as passagens compradas, porque estaria aqui, na semana passada, na nossa assembleia geral para pregar o retiro a todos os bispos do Brasil. Quando nós o convidamos, ele imediatamente aceitou”.

O convite ocorreu em fevereiro, quando bispos brasileiros o visitaram no Chile. A assembleia aconteceria entre o fim de abril e começo de maio, no entanto, precisou ser adiada por conta da morte do papa Francisco.

"Ele tem um carinho e um amor muito grande pelo Brasil", completou Dom Ricardo.

Prevost foi eleito papa nesta quinta-feira (8), após dois dias de conclave e quatro rodadas de votação, adotando o nome Leão XIV.

Ele sucede o papa Francisco, falecido no dia 21 de abril. De acordo com as normas do conclave, o novo pontífice é escolhido por maioria qualificada entre os cardeais eleitores. O processo é sigiloso, e os detalhes da votação não são divulgados.

Após anunciar a informação sobre a passagem, Dom Ricardo leu uma mensagem oficial da CNBB endereçada ao novo papa.

Na mensagem, os bispos expressaram apoio institucional ao pontífice: "Com profunda alegria e gratidão a Deus, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dirige-se a vossa santidade para expressar a nossa saudação, nossa unidade pela sua eleição como bispo de Roma, sucessor de Pedro e pastor universal da Igreja".





A nota prosseguiu com referências ao período entre a morte de Francisco e a eleição de Leão XIV: “Foram dias intensos e de oração, onde todas as comunidades brasileiras se uniram ao sufrágio da alma de Francisco e, depois, pelo conclave para que o Espírito Santo conduzisse o colégio”.

Ainda no comunicado, a CNBB declarou que “queremos caminhar com o seu ministério para fazer da Igreja uma casa de portas abertas para que todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres”.

Dom Ricardo finalizou pedindo a bênção do novo papa ao povo brasileiro e declarou que os bispos do país “se colocam à sua disposição”.