Reprodução Pixabay Igrejas de todo opaís tocam sinos em comcmoração ao novo Papa





A tradicional fumaça branca emergiu da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, sinalizando a eleição do novo Papa pela Igreja Católica na tarde desta quinta-feira (8), às 18h08 no horário do Vaticano ( 13:08 em Brasília). Este momento histórico marca o fim do conclave iniciado após a morte do Papa Francisco em 21 de abril.

O conclave contou com a participação de 133 cardeais eleitores, representando 71 países, que se reuniram em sessões de votação rigorosamente sigilosas. Após três rodadas de votação inconclusivas, que resultaram em fumaça preta, a quarta votação alcançou a maioria de dois terços necessária para a eleição do novo pontífice.

A fumaça branca, produzida pela queima das cédulas de votação juntamente com compostos químicos específicos, é o sinal tradicional que anuncia ao mundo a escolha de um novo Papa. Logo após a emissão da fumaça, os sinos da Basílica de São Pedro soaram em celebração, acompanhados por manifestações de júbilo dos fiéis presentes na Praça de São Pedro, que aguardavam ansiosamente o anúncio oficial.

No Brasil, diversas igrejas replicaram o toque dos sinos em comemoração à eleição do novo líder da Igreja Católica, demonstrando a profunda conexão e entusiasmo dos fiéis brasileiros com este evento significativo.





O nome e a origem do novo Papa ainda não foram divulgados. Tradicionalmente, o anúncio oficial é feito pelo cardeal protodiácono com a proclamação "Habemus Papam" ("Temos um Papa"), seguida pela primeira aparição pública do novo pontífice na varanda central da Basílica de São Pedro, onde ele concede a bênção "Urbi et Orbi" ("à cidade e ao mundo").

Confira vídeos de igrejas pelo Brasil tocando sinos em comemoração ao novo Papa: